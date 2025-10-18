TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son maçta Yeni Malatyaspor’u 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Aliağa FK, 9. hafta mücadelesinde deplasmanda 1461 Trabzon ile kozlarını paylaşacak.

Aliağa FK, 1461 Trabzon karşısında

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta evinde Yeni Malatyaspor’u 8-1 mağlup ederek moral depolayan Aliağa Futbol Kulübü, 9. hafta mücadelesinde 1461 Trabzon deplasmanına çıkıyor.

Karşılaşma Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak. Mücadelede Mustafa Hakan Belder düdük çalacak.

Aliağa'nın zirve inadı sürüyor

Ligde 16 puanla 4. sırada yer alan Aliağa FK, bu karşılaşmadan galibiyetle dönerek üst sıralardaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Takımın teknik direktörü Polat Çetin, Trabzon deplasmanının zorlu geçeceğini belirterek,

“Oyuncularımıza güveniyorum. Aliağa’ya puan ya da puanlarla dönüp zirve yarışındaki yerimizi koruyacağız.”

ifadelerini kullandı.

Ev sahibi 1461 Trabzon, ligin iddialı ekiplerinden biri olarak biliniyor. Trabzon temsilcisi, sahasında oynadığı son iki maçta yenilgi yüzü görmedi.

Aliağa FK ise son haftalardaki hücum gücüyle dikkat çekiyor; sarı-siyahlılar son 3 maçta 11 gol kaydetti.