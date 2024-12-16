Daha önce oynadığı 14 maçta mağlubiyet yüzü görmemesine rağmen, aldığı 10 beraberlikle zirve yarışında geride kalan İzmir ekibi, 1923 Mustafakemalpaşaspor’u evinde 4-0’lık net bir skorla mağlup ederek adeta patlama yaptı.

Bu sonuçla, Aliağa Futbol hem üst üste 4 maçlık beraberlik serisine son verdi hem de ilk devreyi 25 puanla Play-Off hattında tamamladı. Türkiye genelinde bu sezon en çok berabere kalan takım unvanına sahip olan ve 4 namağlup ekipten biri olarak dikkat çeken Aliağa, savunmadaki başarısıyla da öne çıktı. Ligde şimdiye dek yalnızca 5 gol yiyen takım, bu sağlam defans yapısına rağmen teknik direktör değişikliklerinden kurtulamadı ve ilk yarı boyunca 3 farklı teknik adamla çalıştı.

Aliağa Futbol’un aldığı bu farklı galibiyet, camiaya büyük moral olurken, taraftarlar devre arasında yapılacak transferlerle takımın daha iddialı bir şekilde ikinci yarıya başlayacağına inanıyor. Zirve yarışına yeniden ortak olmayı hedefleyen İzmir temsilcisi, bu galibiyetle şimdiden rakiplerine gözdağı verdi.