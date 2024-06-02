Aliağa Futbol Kulübü, TFF 3'üncü Lig Play-Off'unda 52 Orduspor'a mağlup olarak sezona veda etti. Ancak kulüp yönetimi, başarılı teknik direktörleri Fatih Çardak ile yola devam kararı aldı.

Kulüp taraftarları sevinçle karşıladı

Geçtiğimiz sezonu namağlup 2'nci sırada tamamlayarak Play-Off oynama hakkı elde eden Aliağa Futbol Kulübü, resmi bir açıklama ile teknik direktörleri Fatih Çardak ile yeni sezonda da devam edeceklerini duyurdu. Kulüp Başkanı Kamil Önal ve yönetim kurulunun ortak kararıyla alınan bu karar, kulüp taraftarları arasında memnuniyetle karşılandı.

Karar resmiyet kazandı

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2024-2025 sezonunda teknik direktörümüz Fatih Çardak ile yola devam kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Bu karar, kulübün gelecek sezon için belirlediği hedefler doğrultusunda önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Aliağa Futbol Kulübü, Fatih Çardak önderliğinde geçtiğimiz sezonda önemli başarılara imza atmış ve ligi namağlup 2'nci sırada tamamlamıştı. Yapılan bu anlaşma ile kulüp, başarılı teknik direktörleriyle birlikte gelecek sezonda da iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor.