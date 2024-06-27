TFF 3'üncü Lig'deki ilk yılında normal sezonu namağlup bitirmesine rağmen şampiyonluğu kaçıran ve Play-Off'ta da hedefine ulaşamayan Aliağa Futbol'da yönetim yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüp yönetimi, şimdiye kadar dış transferde herhangi bir hamle yapmadığını, iç transferde ise Bölgesel Amatör Lig'den bu yana kadroda bulunan bazı isimlerle yollarını ayırdığını belirtti. Yönetim, şampiyonluk hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarına başladığını açıkladı.

Aliağa Futbol'un Açıklaması

Aliağa Futbol tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon planlamasını şampiyonluk parolasıyla yapan kulübümüz, bu hedefe yönelik transfer çalışmalarına bugün itibariyle başlamıştır. Şu ana kadar resmi transfer görüşmesi yapılmamıştır. Kesin olarak anlaşmaya vardığımız futbolcularla ilgili tüm bilgileri resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşacağız. Bu kanal dışındaki tüm bilgilerin eksik ve hatalı olduğunu belirtir, hedefe giden yolu birlikte yürümenin mutluluğunu paylaşma istediğimizi yineleriz."