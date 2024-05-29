Aliağa Helvacı Gençlik Spor, 2023-2024 sezonunda büyük bir başarıya imza atarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

30 maçta 26 galibiyet

Sezonu 22 maçta 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 59 puanla lider kapatan Aliağa Helvacı Gençlik Spor, Play-Off grubunda da 8 maçta 7 galibiyet alarak 22 puan topladı. Bu sayede hem ligi hem de Play-Off'u şampiyon olarak tamamlayan Aliağa ekibi, BAL Ligine yükselme hakkı kazandı.

"Önümüzde daha büyük başarılar var"

Bu önemli başarıdan dolayı büyük bir sevinç yaşayan Aliağa Helvacı Gençlik Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Mehmet Ateş, şunları söyledi:

"Sezon başından bu yana şampiyonluğa inandık ve hedefimize ulaştık. Oyuncularımı kutluyorum. Şampiyonluğa ilk günden itibaren inandılar. Tüm maçlara kazanmak için çıktık. Maçlarımızda bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluğu doyasıya kutlayacağız. Önümüzde daha büyük başarılar var. Gelecek sezon Aliağamızı BAL Liginde en iyi şekilde temsil edeceğiz. Şampiyonlukta ve büyük başarımızda emekleri olan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a ve büyük Helvacı taraftarına çok teşekkür ediyorum" dedi.