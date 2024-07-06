Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, artan orman yangınları nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Güney, yangınların önlenmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek, alınması gereken tedbirleri vurguladı.

Yanan sadece orman değil

Son 20 gündür hem Aliağa hem İzmir genelinde yaşanan orman yangınlarına dikkat çeken Kaymakam Güney, "Yanan sadece ormanlar değil, geçmişimiz ve tüm canlılar zarar görüyor" dedi. Vatandaşlardan duyarlı olmalarını ve kesinlikle ateş yakmamalarını isteyen Güney, "Sigara izmaritlerini rastgele atmayın ve yangın tehlikesi oluşturabilecek tüm faaliyetlerden kaçının" şeklinde konuştu. Orman yangınlarının büyük kısmının insan hatası kaynaklı olduğuna vurgu yaparak, bilinçli davranışın yangınları önlemede en büyük faktör olduğunu söyledi.

Sürücülere 'Yangın tüpü bulundurma' uyarısı

Kaymakam Güney, araçlarda yangın tüplerinin bulunmasının önemine dikkat çekti. Özellikle biçerdöver ve tarım araçlarında yangın tüpü bulundurulmasının zorunlu olduğunu belirtti. Güney, trafik ekiplerinin bu araçlarda denetim yaptığını ve 2-4 Temmuz tarihleri arasında Aliağa ilçesinde yapılan denetimlerde, orman yangınlarını önlemek amacıyla trafikte seyir halindeki araçlardan yanıcı madde atan sürücülere 11 bin 730 Türk Lirası ceza uygulandığını ifade etti. Denetimlerin yaz boyunca süreceğini söyledi.