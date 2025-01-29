Aliağa Belediyesi, küçükbaş hayvan üreticilerine destek sağlamak amacıyla projelendirdiği ‘Damızlık Koyun Üretim Merkezi’nde ilk koç dağıtımını gerçekleştirdi.

Yüzde 75 hibeli koç dağıtımı gerçekleşti

Aliağa Belediyesi ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan ‘Damızlık Koyun Üretim Merkezi’nde, ilk koç dağıtımı büyük bir katılımla yapıldı. Çoraklar Mahallesi’nde yer alan merkezde yapılan programda, 116 üretici arasından kura ile 50 üreticiye Pedigrili Safkan Karacabey Merinosu ve Kıvırcık ırkı koçlar verildi. Kura dışında kalan üreticiler ise Mayıs ayında yapılacak ikinci dağıtımda şansını yeniden deneyecek.

"Aliağa, küçükbaş hayvancılıkta güçlü bir şehir olacak"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Aliağamızda küçükbaş hayvan sayısını 40 binden 80 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Halk Eliyle Islah Projesi ile mevcut küçükbaş hayvanlarımızı ıslah ederek, daha verimli hale getirip üreticilerimizin gelirini artırmayı amaçlıyoruz” dedi. Başkan Acar, yaz aylarında başlatılacak yeni bir projeyle, üreticilere bedelsiz 20 koyun ve 1 koç verileceğini belirterek, “Bu projeyle Aliağa’yı sadece sanayi ve liman şehri değil, aynı zamanda hayvancılıkta da söz sahibi bir şehir haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, koç dağıtımının küçükbaş hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Verdiğimiz destekler çok hızlı bir şekilde karşılığını buluyor. Bu projeyle, özellikle küçükbaş hayvancılığını daha verimli hale getireceğiz ve sektörün büyümesini sağlamak için önemli adımlar atıyoruz” dedi.

Damızlık Koyun Üretim Merkezi: Sektörün geleceği

Çoraklar Mahallesi'nde 41.200 metrekarelik alanda kurulan ‘Damızlık Koyun Üretim Merkezi’, Türkiye genelindeki damızlık koyun ihtiyacını karşılamak üzere kuruldu. Bölgedeki küçükbaş hayvan üretiminin verimliliğini artırarak, ekonomiye katkı sağlaması beklenen tesis, ülke genelindeki küçükbaş hayvan üretiminin kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmalara da katkı sunacak.

Hedef: Türkiye'nin küçükbaş hayvan üretim merkezi olmak

Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, projenin kısa süre içinde küçükbaş hayvan üretiminde önemli bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini belirterek, “Koç dağıtımlarımız devam edecek ve bu tesis sayesinde Aliağa, Türkiye'nin önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden biri olacak” dedi.