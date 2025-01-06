Sezonun bitimine 3 maç kala zirveyi garantileyen Aliağa KZY Spor Kulübü, kadın voleybolunda tarihi bir başarıya imza atarak 1. Lig yolunda büyük bir adım attı.

Aliağa’nın sultanları zirveye göz kırptı

Aliağa KZY Spor Kulübü, TVF 2. Lig Kadınlar 6. Grup’ta, sezonun bitimine 3 maç kala birinciliğini garantileyerek tarihi bir başarıya imza attı. Kendi evinde oynanan maçta, İnfo Yatırım Karşıyaka 2’yi 3-2’lik skorla mağlup eden Aliağa, Play Off’ları garantileyerek 1. Lig yolunda önemli bir adım attı. Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk ve Aliağa KZY Spor Kulübü Başkanı Fırat Arslan’ın da izlediği mücadele, sporseverlerin büyük ilgisini topladı.

Play Off hazırlıkları başladı: Hedef 1. Lig

Bu büyük zaferle birlikte, Aliağa KZY Spor Kulübü, KFC Kadınlar 1. Lig’ine yükselmek için Play Off hazırlıklarına start verdi. Basketbol ve futboldaki başarılarını voleybol branşına taşıyan kulüp, profesyonel ligdeki ilk kadın voleybol takımını 1. Lig’e yükseltmeye kararlı. Kulüp, hedefe ulaşmak için sponsor desteğini hızlandırmayı planlıyor.

Genç sporculara ilham kaynağı olacak

Aliağa KZY, KFC Kadınlar 1. Lig’e yükseldiği takdirde Türkiye’de bir altyapı kulübünün profesyonel ligde mücadele etme başarısını gösteren ilk kulüp olacak. Bu tarihi başarı, sadece Aliağa için değil, tüm spor dünyası için ilham kaynağı olacak. Aliağa’nın genç sporcuları, bu büyük başarıdan ilham alarak sporla daha fazla ilgilenmeye başlayacak.

Birinci Lig, Aliağa için tarihi bir adım

Aliağa KZY Spor Kulübü’nün voleybol branşındaki bu büyük başarısı, kulübün tüm branşlarda kazandığı başarılarla birleşerek Aliağa'nın spor vizyonunu bir üst seviyeye taşıyacak. Kulübün 1. Lig yolundaki bu tarihi adımı, bölgesel spor altyapısının güçlenmesine ve Aliağa'nın ulusal alanda daha fazla başarı kazanmasına katkı sağlayacak.