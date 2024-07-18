İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Aliağa'da sanayiciler ve nakliyecilerin yaşadığı ulaşım ve altyapı sorunlarını ele almak amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Aliağa Ticaret Odası tarafından düzenlenen bu toplantıda, bölgenin İzmir için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Tugay, “Buradaki gelişimi destekliyoruz. Bölgenin ulaşım ve altyapı sorunlarını gidermek için kararlı adımlar atmak istiyoruz. Bölge için bütüncül bir ulaşım planı yapacağız” dedi.

Aliağa için kalıcı çözümler

Toplantıda, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu (İEKKK) Başkanı Mehmet Ali Kasalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Çağatay Güç ve Zeki Yıldırım, İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk ve sanayiciler yer aldı. Başkan Tugay, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan ve 2021 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen 5 kilometrelik sanayi yoluna yönelik talepleri dinledi. Nakliyecilerin Aliağa Limanı'na ulaşımını sağlayan bu yol için kalıcı çözüm üretmek istediklerini belirtti.

“Üzerimize düşeni yapmak istiyoruz”

Başkan Tugay, Aliağa'nın limanlar bölgesinin İzmir için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Buradaki gelişimi destekliyoruz. Bölgenin ulaşım ve altyapı sorunlarını gidermek için kararlı adımlar atmak istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmak istiyoruz” dedi. Tugay, kapsamlı bir ulaşım planlaması yapılmasının gerekliliğine de değindi ve şöyle konuştu: “Tüm paydaşların beklentilerini ve isteklerini dinleyerek 20-30 yıl sorunsuz ilerleyecek bir ulaşım planlamasını en kısa sürede yapalım. Bunu yaparken de bazı alanlara erken müdahale edilmesi gerekiyor. Bu plana uygun olarak da ana yol ve tali yolu kavşaklarla birlikte yapacağız.”

“Sıkıntılarınıza duyarsız kalmayız”

Toplantıda ekibini de tanıtan Başkan Tugay, “Biz sizlere hizmet etmek için bu göreve geldik. Değer verdiğimiz bir bölge. Bir sürü insanın ekmek yediği bir yer. Yaşadığınız zorlukları görelim, anlayalım ve çözüm üretelim diye buradayız. Bize inanın. Bize ihtiyacınız olduğu her konuda ulaşabilirsiniz. Hepsi benim kefil olduğum, birlikte çalışmaktan mutlu olduğum, uyumlu çalıştığım arkadaşlar. Bana da ulaşabilirsiniz. Yapabileceğimiz bir şey olduğunda lütfen arayın. Sıkıntılarınıza duyarsız kalmayız. Bunun için söz veriyorum” dedi.

Aliağa için Master Plan ihtiyacı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'nın limanlar bölgesinin Türkiye için önemli bir yer olduğunu belirterek, “Limanlar bölgesinin 2023 yılında yaklaşık 40 milyar dolar işlem hacmine ulaştığını vurguladı. Bu bölgede uzun yıllar süren sorunlar var. En önemlisi de limanlara ulaşım sorunu. Bölge 1964 yılında ağır sanayi bölgesi ilan edildi. Ancak o dönemden beri eksik olan bir şey var o da bir imar planı. Bölge bazında bir master planın hazırlanması gerekiyor” diye konuştu.

Ülkenin önemli kapılarından biri

Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk de yaşanan sorunlara dair sunum yaparak, “Sorunlarımızı konuşmak istediğimizi Sayın Başkanımız Cemil Tugay'a ilettiğimizde hızlı şekilde aksiyon aldı. Kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 40-50 yıl içerisindeki lojistik sorunlarımızı çözüme kavuşturmak istiyoruz. Aliağa'nın hinterlandı çok geniş. Birçok kentten sanayiciler, ürettikleri ürünleri Aliağa'dan çıkarmaya çalışıyor. Çünkü biz artık ülkenin en önemli kapılarından biriyiz” diye sözlerini tamamladı.