Mobil kan bağışı aracının konuşlandırıldığı meydanda, vatandaşlar kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdiler. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney'in de ziyaret ettiği etkinlikte, Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, bağışlar hakkında bilgi verdi.

Kan vermenin önemine vurgu yapan Kaymakam Güney, sağlıklı her bireyin kan bağışında bulunması gerektiğini dile getirdi. Kendisinin de düzenli aralıklarla kan bağışında bulunduğunu belirten Güney, "Kan vermek bir insanlık görevidir. Bir kişinin vereceği kan üç cana hayat olabilir. Kan bağışı; umut, sağlık ve hayat demektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir ise kampanyaya katılan ve kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, kan bağışının önemine dikkat çekti.

Etkinliğe Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Güven Demirağ, Mesut Öztürk, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Tansu Kaya, MHP Aliağa İlçe Teşkilat Başkanı Nuray Aydemir ve çok sayıda vatandaşın da katılımıyla renk kattı.