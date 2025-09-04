İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Nemport Limanı’nda sabaha karşı çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde tehlikeli kimyasal maddelere ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Alevler konteynerleri sardı

Yangın, sabah saat 04.00 sıralarında konteyner depolama alanında başladı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 10 arazöz, 4 tonaj araç, 2 endüstriyel araç ve çok sayıda personel ile bölgeye sevk edildi. Ayrıca çevre ilçelerden gelen su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

İlk incelemelerde, yanan konteynerlerde balık yağı bulunduğu ve alevlerin bu nedenle hızla yayıldığı belirlendi. Yangın, kısa sürede çevredeki otluk alana da sıçradı.

Tehlikeli kimyasal konteynerlere sıçramadan söndürüldü

Yangının en büyük risklerinden biri, limandaki tehlikeli kimyasal madde içeren konteynerlere ulaşması ihtimaliydi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, üç saat süren yoğun müdahale ile yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı.

Yangının çevreye sıçramasını engellemek için bölgedeki soğutma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Can kaybı yaşanmadı

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı tespit edildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sayesinde büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğü ifade edildi.