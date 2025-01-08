Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi ilk kez temsil eden Aliağa Petkimspor, Play-In etabındaki ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Holon’u mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. İsrail’in Gazze ve çevresindeki saldırıları nedeniyle FIBA tarafından tarafsız sahaya alınan mücadele, kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynandı. Petkimspor, devreyi 8 sayı farkla geride kapatmasına rağmen müthiş bir geri dönüşle rakibini 82-81 yenerek son 16 turu yolunda önemli bir avantaj elde etti. Play-In etabının ikinci karşılaşmasında 14 Ocak Salı günü Macaristan’da Hapoel Holon ile karşılaşacak temsilcimiz, bu mücadeleyi de kazandığı takdirde tur atlayarak adını son 16’ya yazdıracak. Eğer rövanşta mağlup olursa, karar maçı 22 Ocak’ta tekrar Bakü’de oynanacak.

Avrupa’daki ilk sezonda büyük başarı

Avrupa arenasında ilk kez boy gösteren Aliağa Petkimspor, bugüne kadar çıktığı 10 maçın 8’ini kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Temsilcimiz, yalnızca turnuvanın son şampiyonu Unicaja Malaga’ya grup aşamasında iki maçta mağlup olmuştu. Petkimspor, Play-In etabını geçmesi halinde K Grubu’nda Avrupa basketbolunun güçlü ekipleriyle karşılaşacak. İspanya’dan La Laguna Tenerife ve BAXI Manresa’nın yanı sıra Telekom Baskets Bonn (Almanya) ile Pallacanestro Reggiana (İtalya) eşleşmesinin galibi, temsilcimizin olası rakipleri arasında yer alıyor. Aliağa Petkimspor, Bakü’de elde ettiği bu tarihi galibiyetle taraftarlarına büyük bir gurur yaşattı. Sonraki maçlarda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen temsilcimiz, Avrupa’daki yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor.