Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom'a transfer olan Mahir Ağva'nın ardından, David Efianayi de resmen sarı-kırmızılılara imza attı.

Galatasaray'da yeni sayfa

29 yaşındaki guard, 1.88 boyuyla Aliağa Petkimspor'un başarısında önemli rol oynamıştı. Geçen sezon ligde 19.8 sayı, 2.8 ribaund ve 4 asist ortalamasıyla oynayan ABD'li basketbolcu, bu performansıyla ligin en iyi isimlerinden biri olmuştu.

Efianayi'nin yeri doluyor

Efianayi'nin ayrılışının ardından Aliağa Petkimspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Kulüp, kolları sıvayarak bu önemli kaybı telafi edecek isimleri kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.