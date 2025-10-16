FIBA Avrupa Kupası C Grubu’nun açılış maçında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı CSM Corona Brasov’u 85-74 mağlup etti. Maç boyunca etkili oyun sergileyen ev sahibi ekip, rakibi karşısında üstünlüğünü korudu.

Maçın Detayları

Aliağa Petkimspor, maçın ilk periyotundan itibaren üstünlüğünü hissettirdi ve 22-16’lık skorla öne geçti. İlk yarıyı 50-35 önde tamamlayan Türk ekibi, üçüncü periyotta da farkı açarak 68-55’lik skorla son periyoda girdi. Maçın sonunda Aliağa Petkimspor, sahadan 85-74 galip ayrıldı.

Oyuncuların Performansı

Aliağa Petkimspor: Franke 19, Blumbergs 14, Floyd 11, Efianayi 10, Yunus Sonsırma 7, Utomi 6, Mustafa Kurtuldum 4, Troy Selim Şav 3, Boran Güler 2, Sajus 9.

CSM Corona Brasov: Maciuca 15, Johnson 14, Fofana 13, Tutu 9, Nikolic 7, Shephard 8, Osborne 5, Jurca 2, Lapuste 1.

Başantrenörler: Özhan Çıvgın (Aliağa Petkimspor), Florin Nini (CSM Corona Brasov).

Hakemler

Zoran Mitrovski ve Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Danilo Petkovic (Sırbistan) maçın hakemleri olarak görev yaptı.

Maç Analizi ve Öne Çıkanlar

Aliağa Petkimspor, özellikle üçüncü periyotta rakibine karşı etkili savunma yaptı.

Franke ve Blumbergs’in skora katkısı galibiyeti getiren önemli faktörler oldu.

Ev sahibi takım, saha avantajını iyi kullanarak maç boyunca üstünlük sağladı.