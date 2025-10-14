FIBA Europe Cup’ta Türkiye’yi temsil eden Aliağa Petkimspor, C Grubu’ndaki ilk maçında Romanya ekibi CSM Corona Brasov’u sahasında ağırlayacak. İzmir temsilcisi, grubunu lider tamamlayarak ikinci tura doğrudan yükselmeyi hedefliyor.
Petkimspor’un C Grubu’ndaki maç takvimi şöyle:
22 Ekim: Petrolina AEK (deplasman)
29 Ekim: CSM CSU Oradea (ev sahibi)
5 Kasım: Brasov (deplasman)
12 Kasım: Petrolina AEK (ev sahibi)
19 Kasım: Oradea (deplasman)
Geçen sezon Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerek son 16 takım arasına kalmıştı.
Fenerbahçe deplasmanında omzundan sakatlanan ve 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak Stanley Whittaker’ın yerine yeni transfer edilen guard Philip Scrubb, Brasov maçında ilk kez forma giyecek.