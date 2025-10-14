FIBA Europe Cup’ta Türkiye’yi temsil eden Aliağa Petkimspor, C Grubu’ndaki ilk maçında Romanya ekibi CSM Corona Brasov’u sahasında ağırlayacak. İzmir temsilcisi, grubunu lider tamamlayarak ikinci tura doğrudan yükselmeyi hedefliyor.

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu’ndaki ilk maçında Brasov ile karşılaşacak. İzmir ekibi, Avrupa arenasında başarılı bir başlangıç yaparak grubunu lider tamamlamayı ve ikinci tura yükselmeyi amaçlıyor.

Petkimspor’un C Grubu’ndaki maç takvimi şöyle:

22 Ekim: Petrolina AEK (deplasman)

29 Ekim: CSM CSU Oradea (ev sahibi)

5 Kasım: Brasov (deplasman)

12 Kasım: Petrolina AEK (ev sahibi)

19 Kasım: Oradea (deplasman)

Geçen sezon Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerek son 16 takım arasına kalmıştı.

Fenerbahçe deplasmanında omzundan sakatlanan ve 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak Stanley Whittaker’ın yerine yeni transfer edilen guard Philip Scrubb, Brasov maçında ilk kez forma giyecek.