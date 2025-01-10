Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabında hafta içinde Hapoel Holon’u Azerbaycan’da mağlup ederek son 16 turu için büyük bir avantaj elde eden Aliağa Petkimspor, Süper Lig’e odaklandı. İzmir temsilcisi, yarın Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda Yalovaspor’u konuk edecek. Saat 13.00’te başlayacak karşılaşma, iki takım için de kritik bir mücadele olacak. Ligde geçen hafta deplasmanda Büyükçekmece Basketbol’u mağlup ederek moral bulan Petkimspor, bu sezon oynadığı 13 maçta 5 galibiyet elde etti. Yalovaspor ise 3 galibiyetle ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Petkimspor, taraftarının da desteğiyle iç sahada galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Bu karşılaşmanın ardından Avrupa arenasına dönecek olan Petkimspor, 14 Ocak’ta Hapoel Holon ile Macaristan’da rövanş mücadelesine çıkacak. İlk maçı kazanmanın getirdiği motivasyonla sahaya çıkacak olan İzmir ekibi, bu önemli süreçte iki kulvarda da başarılı sonuçlar almayı amaçlıyor.

Kaynak: DHA