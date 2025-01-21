Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, play-in etabı üçüncü ve son maçında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Holon ile karşılaşacak. Kritik mücadele, İzmir temsilcisinin ev sahipliğinde Azerbaycan’da, Bakü Sports Palace’ta saat 20.00’de başlayacak.

Galip gelen tur atlayacak

İki takım da şimdiye kadar seride birer galibiyet aldı. Aliağa Petkimspor, ev sahibi olduğu ilk maçı 82-81 kazanarak avantaj sağlamıştı. Ancak deplasmanda oynadığı ikinci maçta rakibine 65-62 mağlup oldu. Bu eşleşmede iki galibiyet elde eden ekip, adını son 16 turuna yazdıracak.

Zorlu mücadelede Aliağa Petkimspor’un hedefi, Hapoel Holon karşısında galip gelerek üst tura çıkmak. Takım, sahada taraftar desteğini de hissederek kritik maçı kazanmayı planlıyor.