Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon evinde güçlü performans sergileyen Aliağa Petkimspor, bu sezon iç sahada istediği sonuçları alamıyor.

Galatasaray mağlubiyeti evdeki 4. yenilgi oldu

Son olarak Galatasaray'a 94-77 mağlup olan Aliağa Petkimspor, bu sezon iç sahada 6. maçında 4. yenilgisini aldı. Sezon başında Darüşşafaka ve Karşıyaka'yı mağlup etmeyi başaran Petkim, evinde geride kalan maçlarda ise galibiyet almayı başaramadı. Anadolu Efes’e 85-79, Türk Telekom’a 75-68, Bahçeşehir Koleji’ne ise 92-88 yenildi.

İç sahada performans sorunu

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği başarılı performansın gerisinde kalan Aliağa Petkimspor, iç sahada yaşadığı zor dönemle dikkat çekiyor. Son 7 haftada yalnızca bir galibiyet alabilen takım, 12 maçta sadece 4 galibiyetle alt sıralarda kalmaya devam ediyor.