İzmir'in basketboldaki Avrupa arenasındaki tek temsilcisi olan Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’ne 30 sayılık farkla galibiyetle başladı. Yeni kadrosuyla önemli bir galibiyet alan Petkimspor, Karşıyaka'yı 85-73 mağlup etti.

Petkimspor, Karşıyaka'yı farklı geçti

Basketbol Süper Ligi’ne yeni kadrosuyla hazırlanan Aliağa Petkimspor, İzmir derbisinde Karşıyaka'yı 85-73 yenerek sezona farklı bir başlangıç yaptı. Petkimspor, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek farkı 30 sayıya kadar çıkardı ve sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyet, hem takımın moralini artırırken hem de sezona olan güveni pekiştirdi. Aliağa temsilcisinin oyuncuları, sahada gösterdikleri yüksek tempolu oyun ve kolektif performansla izleyenlerden tam not aldı.

Petkimspor, 15 Ekim'de ilk Avrupa sınavına çıkacak

Petkimspor, ligdeki bir sonraki maçını 6 Ekim’de Fenerbahçe deplasmanında oynayacak. Fenerbahçe karşısında da güçlü bir performans sergilemeyi hedefleyen Petkimspor, ardından 15 Ekim’de Avrupa'daki ilk maçına çıkacak. FIBA Europe Cup C Grubu’nda yer alacak olan Petkimspor, ilk maçını Romanya ekibi CSM Corona Brasov ile oynayacak ve evinde ağırlayacağı bu mücadeleye büyük bir motivasyonla başlayacak.

Avrupa’da ve ligde hedef yüksek

Petkimspor, hem Basketbol Süper Ligi’nde hem de Avrupa arenasında başarılı olmak için iddialı bir kadro kurdu. Ligdeki ilk galibiyet, takımın hedefleri doğrultusunda önemli bir adım oldu. Avrupa’da da zorlu rakiplerle mücadele edecek olan Petkimspor, izleyenlerine heyecan dolu maçlar vaat ediyor.