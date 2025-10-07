Basketbol Süper Ligi’nde Aliağa Petkimspor, ikinci hafta maçında Fenerbahçe’ye deplasmanda 105-83 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı. İzmir ekibi, karşılaşmada özellikle ilk bölümde yaşadığı konsantrasyon sorunları nedeniyle rakibine üstünlük sağlayamadı.

Maçın Özeti

İzmir temsilcisi, Fenerbahçe karşısında beklenen performansı sergileyemedi. Maçın başında rotasyondaki uzun oyuncu sakatlığı nedeniyle rakip, tüm maçı beş kısa ile oynayarak Aliağa Petkimspor’a eşleşme sorunu yarattı. Bu bölümde sarı-lacivertliler hızlı hücumlarla kolay sayılar buldu.

Başantrenörün Açıklamaları

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, maç sonrasında şunları söyledi:

“Maça istediğimiz konsantrasyonda başlayamadık; özellikle ilk bölümde verdiğimiz kolay basketleri engelleyemedik. Haftalık çalışmalarda bazı ufak sıkıntılarımız vardı. Martinas’ın hastalığı, Troy’un sakatlığı ve Stanley’in küçük bir sakatlığı gibi eksiklerimiz oldu. Ancak mazeret üretmiyoruz. Henüz ligin başındayız ve eksiklerimizi analiz ederek çalışmaya devam edeceğiz. Bu takımın üzerine koyarak ilerleyecek potansiyeli var.”