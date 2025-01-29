Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda yer alan Aliağa Petkimspor, deplasmanda BAXI Manresa ile karşı karşıya geldi. Pavello Nou Congost’ta oynanan mücadelede İzmir ekibi, rakibine 96-87 yenildi.

İlk yarıyı önde kapattı

Karşılaşmaya etkili başlayan Aliağa Petkimspor, ilk periyodu 32-28 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, devreye 52-51'lik skorla önde girdi. Ancak üçüncü periyotta oyunun kontrolünü eline alan Manresa, 77-68'lik üstünlük sağladı ve maçı 96-87 kazanarak galibiyete ulaştı.

Dotson ve Tyree’nin performansı yetmedi

Aliağa Petkimspor’da Dotson ve Tyree 20’şer sayıyla takımın en skorer isimleri oldu. Russell 14 sayı kaydederken, Echenique ve Van Beck 9’ar sayıyla katkı sağladı. Manresa’da ise Alston 17, Cate 14, Hunt 13 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Sıradaki rakip Reggio Emilia

İzmir temsilcisi, gruptaki ikinci maçında İtalya’nın Reggio Emilia takımını konuk edecek. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, Aliağa Petkimspor’un Son 16 turundaki iddiasını sürdürmesi açısından kritik önem taşıyor.