Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) mücadele eden Aliağa Petkimspor, B Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak adını Play-In turuna yazdırdı. İzmir temsilcisi, İsrail’in Hapoel Holon ekibiyle eşleştiği bu turdaki iç saha maçını Azerbaycan’da oynayacak.

FIBA Türkiye’ye onay vermedi

İsrail’in Gazze ve çevre ülkelere yönelik saldırıları nedeniyle FIBA, iki takımın Türkiye’de karşılaşmasına izin vermedi. Bu karar sonrası Petkimspor, rotasını kardeş ülke Azerbaycan’a çevirdi.

Petkimspor, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR) çoğunluk hisselerine sahip olduğu bir kulüp olarak, iç saha maçlarını Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynamak için başvuru yaptı.

FIBA’dan olumlu yanıt bekleniyor

FIBA ve rakip ekip Hapoel Holon’un, 7 Ocak Salı günü oynanacak ilk maçın Bakü’de yapılmasına olumlu yaklaştığı öğrenildi. Güvenlik prosedürlerinin tamamlanmasının ardından nihai kararın açıklanması bekleniyor.

Maç takvimi ve format

İlk maç: 7 Ocak 2025 - Bakü

Rövanş: 14 Ocak 2025 - Macaristan

Gerekirse 3. maç: 22 Ocak 2025 - Bakü

Seride iki galibiyet alan ekip, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.