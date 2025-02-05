İzmir’de Enka Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Aliağa Petkimspor, Tyree ve Russell’ın üçlükleriyle ilk periyotta farkı 9 sayıya kadar çıkardı. İlk çeyrek 25-19 temsilcimizin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte de oyun kontrolünü elinde tutan Petkimspor, devre arasına 42-35 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte rakibinin baskılı oyununa karşılık vermekte zorlanan Petkimspor, bu bölümde 17 sayı üretirken potasında 27 sayı gördü ve periyot sonunda 59-62 geriye düştü.

Nefes kesen dördüncü periyotun son anlarında Aliağa Petkimspor, bitime 12 saniye kala Russell’ın serbest atışlarıyla 78-76 öne geçti. Ancak Reggiana'dan Smith, son 3 saniyede kaydettiği üçlükle skoru 78-79’a getirdi. Petkimspor, bitime 1 saniye kala Van Beck’in serbest atışlarıyla beraberliği yakaladı ve maç uzatmaya gitti: 79-79.

Uzatmalarda daha az hata yapan İtalyan ekibi, kritik serbest atış isabetleriyle mücadeleyi 91-87 kazandı.

Maç kadroları ve istatistikler

Salon: Enka Spor Salonu

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Gintaras Maciulis (Litvanya), Mihkel Manniste (Estonya)

Aliağa Petkimspor:

Williams – 27 sayı

Russell – 15 sayı

Tyree – 12 sayı

Van Beck – 12 sayı

Troy Selim Şav – 9 sayı

Yavuz Gültekin – 9 sayı

Dotson – 3 sayı

Pallacanestro Reggiana:

Cheatham – 20 sayı

Smith – 14 sayı

Winston – 11 sayı

Faried – 10 sayı

Gombauld – 10 sayı

Barford – 8 sayı

Periyot Sonuçları:

1. Periyot: 25-19

İlk Yarı: 42-35

3. Periyot: 59-62

Normal Süre: 79-79

Aliağa Petkimspor’un zorlu serüveni

Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne B Grubu’nda başlayan Aliağa Petkimspor, grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-in oynama hakkı kazandı. Burada İsrail ekibi Hapoel Holon’u eleyerek Son 16 Turu’na yükselen temsilcimiz, K Grubu’nda ilk maçında deplasmanda Basquet Manresa’ya mağlup oldu.

Bu yenilgiyle K Grubu’nda ilk iki haftayı galibiyetsiz kapatan Petkimspor, son sırada kaldı.

Başantrenör Burak Gören: “Kazanmaya yetmedi”

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımının mücadelesinden memnun olduğunu ancak galibiyet için yeterli olmadığını belirtti: "Öncelikle çok tecrübeli ve iyi bir takıma karşı mücadele ettik. İki takım da kazanmayı hak etti ama maalesef biz olmadık. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir fikstürümüz var, üç günde bir maç oynuyoruz. Bugün de son ana kadar savaş verdik ama kazanmak için yeterli olmadı."

Petkimspor’un önündeki zorlu maçlar

Aliağa Petkimspor, gruptaki kötü başlangıcının ardından kalan maçlarda galibiyet alarak çeyrek finale yükselme umutlarını sürdürmek istiyor. Önümüzdeki karşılaşmalar kritik önem taşıyor.

Sonraki Maç: Petkimspor – Telekom Baskets Bonn (Kendi evinde)