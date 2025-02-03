Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu’nda yer alan Aliağa Petkimspor, yarın sahasında İtalyan temsilcisi Pallacanestro Reggiana’yı ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

İlk maçında deplasmanda Basquet Manresa’ya 96-87 mağlup olan Aliağa Petkimspor, taraftarı önünde galibiyetle tanışarak yoluna iddialı şekilde devam etmeyi hedefliyor. Play-in etabında Hapoel Holon’u geçerek K Grubu’na yükselen İzmir ekibi, Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Reggiana karşılaşmasının ardından milli takımlar takvimi nedeniyle Avrupa’da bir ay maç yapmayacak olan Aliağa Petkimspor, araya galibiyetle girmeyi amaçlıyor. Kritik mücadelede basketbol severler, takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini alacak.