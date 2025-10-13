Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 33 yaşındaki Kanadalı oyun kurucu Philip Scrubb’ı kadrosuna kattı.
Aliağa Petkimspor’dan yeni transfer
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Kanadalı oyun kurucu Philip Scrubb (33) ile anlaşmaya vardı. Kulüp, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun takıma katıldığını duyurdu.
Philip Scrubb’un kariyeri şöyle;
-
Daha önce Bahçeşehir Koleji formasıyla Türkiye’de mücadele etti.
-
2018 yılında Basketball-Bundesliga’da sayı kralı oldu.
-
Kanada Milli Takımı formasını giyen tecrübeli oyun kurucu, “birlikte hedefe” yolculuğuna Aliağa Petkimspor’da devam edecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, Scrubb’un deneyimi ve liderliğiyle takımın Süper Lig hedeflerine katkı sağlayacağı vurgulandı.