Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u 111-85’lik skorla mağlup ederek sezonun 7. galibiyetini elde etti. Maça damgasını vuran isim, Aliağa Petkimsporlu 27 yaşındaki forvet Bryson Williams oldu.

Williams, 24 dakika sahada kalarak 30 sayı ve 5 ribaund ile etkileyici bir performans sergiledi. Bu üstün katkısıyla Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın oyuncusu (MVP) seçilen ABD’li basketbolcu, galibiyetin baş mimarlarından biri oldu.

Basketbol Süper Ligi’nden övgü dolu açıklama

Basketbol Süper Ligi’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Bryson Williams’ın performansı şu ifadelerle övüldü:

“Pota altının hakimi, haftanın MVP'si Bryson Williams oldu. Takım arkadaşlarının servislerini geri çevirmedi, boyalı alanda büyük bir hakimiyet kurdu ve Bursaspor karşısındaki önemli galibiyette dominant bir performans sergileyerek haftanın en değerli ismi seçildi.”

“Haftanın 5’i”ne de seçildi

Bryson Williams, MVP ödülünün yanı sıra, Basketbol Süper Ligi tarafından belirlenen “Haftanın 5’i” kadrosunda da yer aldı. ABD’li forvet, bu sezon gösterdiği performansla takımının önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.