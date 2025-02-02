Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Aliağa Petkimspor, Mersin Spor Kulübü’ne mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Son olarak ligde Darüşşafaka karşısında kaybeden İzmir temsilcisi, dört maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Avrupa’da da istediği sonuçları alamayan Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Basquet Manresa'ya karşı mağlubiyet yaşamıştı. Takım, Mersin yenilgisiyle birlikte galibiyet hasretini üç maça çıkardı.

Başantrenör Burak Gören yönetimindeki ekip, 4 Şubat Salı günü Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Reggiana’yı konuk edecek. Aliağa Petkimspor, hem Avrupa’daki ilk galibiyetini almak hem de kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak.