Bunlar da ilginizi çekebilir

Şakran Kapalı Pazaryeri'nde toplamda 101 adet pazarcı tezgahı ve 47 adet üretici tezgahı bulunacak. Pazaryeri, Sayfiye Mahallesi, 3160 sokakta konumlanıyor.

Yaklaşık bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip olan pazaryeri, Atatürk Mahallesi, Yeni Mahalle ve Helvacı'daki kapalı pazaryerlerinden sonra Aliağa 'nın dördüncü kapalı pazaryeri olarak hizmete girecek.

Aliağa Belediyesi , Şakran'da sağlıklı ve modern bir alışveriş ortamı oluşturmayı amaçlayarak geçtiğimiz yıl başladığı Şakran Kapalı Pazaryeri projesini tamamladı.

Başkan Yıldız Ünsal'dan kısırlaştırma için seferberlik çağrısı

Başkan Yıldız Ünsal'dan kısırlaştırma için seferberlik çağrısı

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.