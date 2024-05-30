Aliağa Belediyesi, Şakran'da sağlıklı ve modern bir alışveriş ortamı oluşturmayı amaçlayarak geçtiğimiz yıl başladığı Şakran Kapalı Pazaryeri projesini tamamladı.
Yaklaşık bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip olan pazaryeri, Atatürk Mahallesi, Yeni Mahalle ve Helvacı'daki kapalı pazaryerlerinden sonra Aliağa'nın dördüncü kapalı pazaryeri olarak hizmete girecek.
Şakran Kapalı Pazaryeri'nde toplamda 101 adet pazarcı tezgahı ve 47 adet üretici tezgahı bulunacak. Pazaryeri, Sayfiye Mahallesi, 3160 sokakta konumlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi