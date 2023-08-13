Aliağa Belediyesi ve SOCAR Türkiye iş birliğinde düzenlenen Aliağa Sanat Günleri'nde yaz konserlerinde bu hafta, arabesk müzik sanatçısı Hakan Altun ile klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'ndaki konserin ilk bölümünde sahneye Hüsnü Şenlendirici çıktı. 'Vazgeçtim' şarkısıyla sahne çıkan sanatçı, dinleyenlere klarnet dinletisi sundu.

HAKAN ALTUN'A DİNLEYİCİLER DE EŞLİK ETTİ

Hüsnü Şenlendirici’nin ardından konserin ikinci bölümünde sahneye Hakan Altun, 'Bir Telefon' şarkısıyla çıktı. Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Hakan Altun'a dinleyiciler de eşlik etti.

SANATÇILARA İLÇE YÖRESİNE ÖZGÜ HELVACI KİLİMİ HEDİYE EDİLDİ

Konserin bir bölümünde sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Sanat Günleri'ne katılımlarından dolayı sanatçılara ilçedeki üretici kadınlar tarafından el emeği ile üretilen, ilçe yöresine özgü ‘Helvacı Kilimi’ni hediye etti. Acar, "Hayranlıkla dinlediğimiz sanatçıları Aliağa’mızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.