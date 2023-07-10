Aliağa'nın Çaltıdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter ve 4 uçak havadan, 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor.



Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda ise saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 15 dakika içinde ilk müdahale yapılan yangına 5 helikopter, 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahalede bulunuluyor.

