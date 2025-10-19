Muhtarlar Günü kutlama programı kapsamında Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler ve Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran kahvaltı programında muhtarlarla bir araya geldi.



Muhtarların vatandaş ile kurumlar arası önemli bir görev üstlendiğini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Halkımızla en yakın temasta bulunan, yerel yönetimin temel taşı olan değerli muhtarlarımızın ‘Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Mahallelerimizde, birlik ve dayanışma içinde, nice güzel hizmetlere vesile olmanızı temenni ediyor, tüm muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.



Başkan Serkan Acar, yapımı tamamlanan Aliağa Yolcu İskelesi ile ilgili bir müjdeyi de muhtarlarla paylaştı. Başkan Serkan Acar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Aliağamız adına güzel bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak isterim. Yalı Mahallemizde yapımını tamamladığımız Yolcu İskelemizin hudut kapısı onayı, Sayın Bakanımız tarafından onaylandı. Yazının birkaç gün içinde bize ulaşmasını bekliyoruz. Onay yazısının bize ulaşmasının ardından siz değerli muhtarlarımız ve kurum müdürlerimizle birlikte deneme seferini hep birlikte gerçekleştireceğiz”



Kahvaltı programında konuşan Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, “Kıymetli muhtarlarım, Muhtarlar Günü vesilesiyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Hep birlikte sergilediğiniz bu güçlü birliktelik gerçekten takdire şayan. Muhtarlarımız, vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi görerek mahallelerimizdeki sorunların ve ihtiyaçların çözümünde önemli bir rol üstleniyor. Gerek belediyemizle gerek kamu kurumlarımızla iletişim halinde, halkımıza hizmet noktasında özveriyle çalışıyorsunuz. Yaptığınız görev son derece kıymetli. Bizler de her zaman sizlerin yanındayız. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.



Kahvaltı programı sonrası Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, muhtarlara günün anısına hediyelerini takdim etti.



Muhtarlar Günü kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda resmi program düzenlendi. Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik, Aliağa Muhtarlar Derneği adına Atatürk Anıtına çelenk sundu. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Kurtuluş Mahalle Muhtarı Pınar Akdeniz yaptı. Akdeniz, konuşmasında şunları söyledi: “19 Ekim Muhtarlar Günü, yerel demokrasinin temel taşı olan biz muhtarlar için büyük anlam taşıyor. Muhtarlık; halk ile devlet arasında köprü kuran, vatandaşın talebini en hızlı şekilde ilgili kurumlara ulaştıran önemli bir görevdir. Milletimizin oylarıyla seçilen kişiler olarak şeffaflık, adalet ve samimiyetle görevimizi sürdürüyoruz. Mahallemizin sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını gidermek ve birlik beraberliği güçlendirmek için çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi yarın da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”



Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma programına; Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Muhtarlar Derneği Başkanı Fatma Divrik, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ