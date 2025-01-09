İzmir’in sanayi ve ticaret açısından önemli ilçelerinden Aliağa, 2024 yılında da ekonomik hareketliliğini sürdürdü. Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk, ilçede açılan ve kapanan iş yerlerini değerlendirerek esnafın yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Açılan iş yerleri kapananları geride bıraktı

Aliağa’da 2024 yılı boyunca 263 yeni iş yeri açılırken, 80 iş yeri çeşitli nedenlerle faaliyetlerini sonlandırdı. Başkan Serdar Berk, “Kapanan iş yerlerinin çoğu iflastan ziyade devir ya da emeklilik gibi nedenlerden dolayı kepenk kapattı. Ancak ekonomik şartların etkisiyle iflas edenler de oldu” dedi. Market, lokanta, kafeterya, tekel bayii, kadın-erkek kuaförü gibi sektörlerde yoğunluk yaşandığını belirten Berk, Aliağa’nın sanayi ve coğrafi avantajlarının ilçede ticari dinamizmi artırdığını vurguladı.

Çırak sıkıntısı esnafı zorluyor

Esnafın karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin mesleği sürdürecek çırak bulamamak olduğunu ifade eden Berk, “Selçuklu’dan bu yana esnaf ve sanatkârlar, toplumumuzun temel taşlarından biri olmuştur. Ancak günümüzde çıraklık kültürü kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum, gelecekte esnaflığın sürdürülebilirliğini riske atıyor” şeklinde konuştu.

Ekonomik zorluklar ve nakit sıkıntısı

Başkan Berk, esnafın ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini ve nakit sıkıntısının büyük bir problem oluşturduğunu belirterek şunları ekledi: “Esnafımız, her şeye rağmen üretmeye ve topluma hizmet etmeye devam ediyor. Ancak artan maliyetler ve nakit sıkıntısı, daha güçlü adımlar atmamızı engelliyor. Bu sorunların çözümü, esnafımızın geleceği için büyük önem taşıyor.”