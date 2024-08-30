Aliağa'da 45 Yıllık Mülkiyet Sorunu Çözüldü!

Aliağa Belediyesi’nin uzun süredir çözüm için çalıştığı Cici Sokak’taki mülkiyet sorunu, düzenlenen törenle sona erdi. Başkan Serkan Acar ve yetkililerin katıldığı programda, hak sahipleri tapu tebligatlarını aldı.

45 yıllık bekleyiş sona eriyor

Daha önce orman arazisi olarak bilinen ve yapılan çalışmalarla 2B statüsüne alınan Cici Sokak’taki mülkiyet sorunu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın çabalarıyla çözüme kavuştu. Acar, açılış konuşmasında “45 yıllık hayalimizin son aşamasına geldik. Bu toprakların tapusunu almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Yaklaşık dört yıl süren yoğun çalışmalar sonucu, orman arazisi olarak geçen bölge önce 2B kapsamına alındı, ardından kadastro işlemleri tamamlanarak parseller belirlendi.

Başkan Acar, “Yaklaşık bir yıl süren kıymet takdir çalışmalarıyla değer tespiti yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, değer tespitlerinin düşürülmesinde bize büyük destek verdi. Artık hak sahipleri, üç ay içinde tapularını alabilecekler” diye konuştu.

Tebligatlar dağıtıldı

Hak sahiplerinin büyük katılımıyla düzenlenen programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, il ve ilçe yöneticileri ile çevre ve şehircilik yetkilileri katıldı. Programda konuşan Ceyda Bölünmez Çankırı, “Hak sahiplerimizin tapularını aldıklarında Cici Sokak, Aliağa’nın en değerli bölgelerinden biri haline gelecek. Tapular dağıtılırken de hep birlikte olacağız” ifadelerini kullandı.

“Huzurla Yaşayın”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, vatandaşların sabırlı bekleyişi için teşekkür ederek, “Bu sürecin çözümünde emeği geçen herkese minnettarız. Allah, hanenizde huzurla yaşamayı daim etsin” dedi.

Hak sahiplerine yapılan tebligatlar sonrasında, vatandaşlar belirlenen ödeme seçenekleri ile tapularına üç ay içinde kavuşacak. Belediye Başkanı Serkan Acar, “Birlikte başardık, üç ay sonra tapularımızı elimize alacağız” sözleriyle sürecin önemini vurguladı.