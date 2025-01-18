Aliağa Belediyesi’nin düzenlediği kış festivali, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda kurulan buz pateni pistiyle coşku dolu anlara ev sahipliği yapacak. 20 Ocak Pazartesi günü kapılarını açacak olan buz pateni pisti, 14 Şubat’a kadar haftanın her günü ücretsiz olarak Aliağalılara hizmet verecek.

Buz pateni pistinde eğlenceye davet

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda kurulan buz pateni pisti, küçükten büyüğe herkes için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Etkinlik kapsamında: Haftanın 7 günü, 10.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Günde 12 seans düzenlenecek ve her seans 30 dakika sürecek. Her seansa en fazla 30 kişi katılabilecek.

Buz pistine giriş için aynı gün içinde alınan biletlerle katılım sağlanacak. Vatandaşlar, gün içerisinde ileri saatlerdeki seanslar için de bilet temin edebilecek.