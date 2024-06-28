Cumhurbaşkanı kararıyla Aliağa'da bir bölge, orman sınırları dışına çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar uyarınca, Nemrut Körfezi'ndeki Petkim ve Nemport limanları arasında kalan 285 bin metrekarelik alanın orman statüsü kaldırıldı.

Detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanın koordinatları ve sınırları detaylı bir şekilde krokilerle belirtildi. Bu karar, ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu Nemrut Körfezi'nde önemli bir değişikliği işaret ediyor.

Karar gereği, orman statüsünden çıkarılan alanın en az iki katı kadar bir alan, devlet mülkiyetinde veya Hazine'ye ait taşınmazlar arasından seçilerek, Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek amacıyla tahsis edilecek. Bu tahsis işlemi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.