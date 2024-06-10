Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi'nin ortaklaşa düzenlediği programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Balıkçı barınağında gerçekleştirilen etkinlikte, su altı ekipleri deniz dibi temizliği yaparken, öğrenciler de karada çevre temizliği gerçekleştirdi. Denizden çıkarılan plastik şişeler, poşetler ve diğer atıklar sahilde sergilenerek çevre kirliliğine dikkat çekildi.

Okullar arası düzenlenen çevre temalı resim yarışmasında dereceye giren eserler de katılımcıların beğenisine sunuldu.