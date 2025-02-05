İzmir’in Aliağa ilçesinde olası afetlere karşı güvenli toplanma alanları belirlendi. Vatandaşların bu alanları önceden öğrenerek afet durumlarında bilinçli hareket etmeleri önem taşıyor.
Mahalle mahalle toplanma alanları
Aliağa’daki afet ve acil durum toplanma alanları şu şekilde sıralandı:
- Atatürk Mahallesi: ENKA Spor Salonu, İnönü Caddesi ve Güneş Sokak arası
- Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi: Halı saha ve park, Düğün Salonu Bahçesi, Mustafa Kemal Atatürk ve Mithatpaşa Caddesi kesişimi
- Bozköy Mahallesi: Bozköy Köy Camisi önü, Şahin Sokak
- Çakmaklı Mahallesi: Yeşil Alan, Park
- Çaltılıdere Mahallesi: İlköğretim Okulu Bahçesi ve Halı Saha
- Çıtak Mahallesi: Cumhuriyet Meydanı, Köy Camisi önü
- Fatih Mahallesi: 2418 Sokak
- Güzelhisar Mahallesi: Mahalle Meydanı, Halı Saha
- Hacıömerli Mahallesi: Menekşe ve Yavuz Sokak arası, Cami önü
- Horozgediği Mahallesi: Eski İlkokul Bahçesi, Meydan Karşısı
- Kalabak Mahallesi: Köy Meydanı
- Karakuzu Mahallesi: Halı Saha, Palamut Sokak
- Kazım Dirik Mahallesi: İlkokul Alanı, Otopark, 391 ve 392 Sokak kesişimi
- Kurtuluş Mahallesi: Güzelhisar Caddesi ve Haraççı Bahçe Kümeevler Caddesi arası
- Mimar Sinan Mahallesi: 2619 ve 2620 Sokak arası
- Samurlu Mahallesi: Mahalle Meydanı ve Cami Bahçesi
- Siteler Mahallesi: Necmettin Giritlioğlu Caddesi, Zafer Caddesi, İstasyon Caddesi kesişimleri
- Yalı Mahallesi: 113 ve 132 Sokak kesişimi
- Yeni Mahallesi: Cengiz Topel Caddesi ve 572 Sokak arası
- Yenişakran Mahallesi: Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, 3286 ve 3437 Sokak arası
Kaynak: HABER MERKEZİ