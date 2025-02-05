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Aliağa ’daki afet ve acil durum toplanma alanları şu şekilde sıralandı:

İzmir’in Aliağa ilçesinde olası afetlere karşı güvenli toplanma alanları belirlendi. Vatandaşların bu alanları önceden öğrenerek afet durumlarında bilinçli hareket etmeleri önem taşıyor.

Balçova'da deprem toplanma alanları nerede? İşte Balçova'daki güvenli alanlar!

Balçova'da deprem toplanma alanları nerede? İşte Balçova'daki güvenli alanlar!

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