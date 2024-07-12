Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un organize ettiği Ege Cup 2024'ün tarihi belirlendi. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada turnuvanın 5-7 Eylül tarihleri arasında Aliağa Belediye Spor Salonu'nda gerçekleşeceği duyuruldu. Dört takımın katılacağı turnuvayla ilgili yapılan açıklamada, "Aliağa'mızın ev sahipliği yaptığı Ege Cup 2024'te Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Merkezefendi Basket katılımlarıyla bu yıl da basketbol rüzgarları kuzeyden esecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA