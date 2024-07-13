Aliağa Belediyesi tarafından açılan Aliakent Fast Food, hamburger, pizza, gözleme, pide, tost çeşitleri, wrap, sıcak ve soğuk içecekleri Aliağalılara sunuyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı lezzetlerin adresi olan Aliakent Fast Food, ev yapımı köfteli hamburgerleriyle de dikkat çekiyor.

Aliakent Fast Food: Lezzetin yeni adresi

Sosyal yaşam alanlarıyla Türkiye’ye örnek olan Aliağa Belediyesi, vatandaşlara uygun fiyatlarla lezzetli yemekler sunma geleneğini sürdürüyor. Güzelhisar Sosyal Tesisleri ve Kaleiçi Kafe'nin ardından, Aliakent Fast Food’u hizmete açtı. Aliakent Fast Food, genç ve dinamik personeli ile self servis hizmeti veriyor.

Başkan Serkan Acar'dan davet

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliakent Fast Food’un açılışını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Videolu paylaşımında, “Yeni tesisimize tüm Aliağalıları bekliyoruz” ifadelerini kullanan Acar, tüm vatandaşları bu lezzet durağına davet etti.