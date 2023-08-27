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Diğer otomobilin sürücüsü M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ağır yaralanan sürücü H.K. ile aynı araçtaki B.S. ambulanslarla Aliağa ve Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.K'nin kullandığı otomobilde bulunan ve araçtan fırlayan Edebi Yöndemli ile Ender Yöndemli olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Otoyol u'nda İzmir'den Çanakkale istikametine giden M.A. idaresindeki 35 SHN 99 plakalı otomobil, Yeni Foça kavşağı yakınında şerit değiştirdiği sırada aynı yönde seyreden H.K. idaresindeki 35 BKT 163 plakalı otomobille çarpıştı.