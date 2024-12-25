Aliağa Belediyesi Spor Birimi tarafından düzenlenen Pilates ve Aerobik kursları, Aliağa ve Şakran’da 200 kadının sağlıklı bir yaşam için egzersiz yapmasına olanak tanıyor. Her hafta 2 ile 4 gün süren programlarla katılımcılar, fiziksel sağlıklarını iyileştirirken sosyal olarak da aktif bir yaşam sürüyorlar.

Kadınlara özel eğitim programları

Pilates Eğitmenleri Derya Yıldız ve Gözde Büyükdemir’in rehberliğinde devam eden kurslar, Aliağa Belediyesi Spor Salonu, Şakran Düğün Salonu ve sahil bölgelerinde düzenleniyor. 18 yaş ve üzeri kadınlar, kontenjanlar dahilinde kurslara kayıt olabiliyor. Katılımcılar, kursa katılacakları gün sayısını kendileri belirlerken, eğitmenler, her bireyin yaşına ve sağlık durumuna göre özelleştirilmiş yönlendirmeler yapıyor.

Sağlıklı yaşam için nefes egzersizleri

Kurslarda, kadınlar önce diyafram nefesi öğrenerek nefes egzersizlerine başlıyorlar. Ardından büyük kas gruplarını çalıştırma egzersizleri ile ilerliyorlar. Zamanla, öğrendikleri hareketleri belirli setlerle ve sayılarla yapmaya başlıyorlar. Bel ve diz sorunları gibi sağlık problemleri yaşayan katılımcılar için özel egzersiz uyarlamaları da yapılıyor. Kursların ana amacı, her kadının kendi bedenini tanıyıp, kontrol etmeyi öğrenmesi.

“Kadınlarımız çok mutlu”

Pilates Eğitmeni Derya Yıldız, kursa katılan kadınların mutluluğunu şu şekilde dile getirdi: “Kursumuza gelen kadınlarımız çok mutlular. Kendilerine zaman ayırıyor, bedenlerinin farkına varıyor ve sosyalleşiyorlar. Bu kursun sadece kadınlara özel olması, onlara kendilerini özel hissettiriyor. Fiziksel ve ruhsal anlamda iyileşmeler gözlemliyoruz. Ailelerden olumlu geri dönüşler alıyoruz ve kursumuza olan talep hızla artıyor.”

Kurs kayıtları ve detaylı bilgiler

Aliağa Belediyesi, Pilates ve Aerobik kurslarını yaz ve kış dönemi olarak açıyor. Kayıtlar, Aliağa Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruluyor. Kurs hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, Spor Birimi’nin 0(232) 616 54 07 numaralı hattını arayabilirler.