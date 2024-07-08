İzmir’in Aliağa ilçesi Karadut mevkiinde otluk alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla müdahale etti.

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yangına müdahale için bölgeye 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz sevk edildi. Ayrıca Aliağa Belediyesine bağlı su tankerleri ve iş makineleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyümesini önlemek için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor

Yangın söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yangının çevreye yayılmaması için yoğun bir şekilde çalışıyor.