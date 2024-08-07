İzmir’in Aliağa ilçesi, İzmir-Çanakkale Karayolu üzerindeki Yeni Foça kavşağında meydana gelen olay, söndürülmeden atılan bir sigara izmaritinin yol kenarındaki kuru otları tutuşturmasıyla başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevreye yayıldı ve büyük hasara neden oldu.

İZSU ekipleri ilk müdahaleyi yaptı

Yangın anında yoldan geçen İZSU ekipleri, alevlere ilk müdahaleyi yaparak yangının daha da büyümesini engellemeye çalıştı. Ancak, alevler hızla yayılarak yakınlarda bulunan bir işletmenin bahçesinde park halindeki bir kamyonet ve zeytin toplama makinesine zarar verdi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aliağa Belediyesi ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede tamamen söndürüldü.