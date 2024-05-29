Futbol, basketbol, güreş, karate, voleybol, pilates, fitness ve cimnastik branşlarında sınırlı kontenjanla açılacak kurslara katılmak isteyenler için kayıtlar 3 Haziran'da başlayacak ve 5 Haziran'da sona erecek.

Kurslar nerede ve ne zaman yapılacak?

Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi: Basketbol (2013-2014-2015-2016 doğumlular) Voleybol (2013, 2014, 2015, 2016 doğumlular) Karate (2014,2015, 2016, 2017 doğumlular) Cimnastik (2017, 2018, 2019 doğumlular) Pilates (16 yaş ve üzeri kadınlar)

Kayıt Tarihleri: 3-5 Haziran, 10.00 – 17.00 saatleri arasında

Antrenman Başlangıcı: 1 Temmuz

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu:

Futbol (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 doğumlular)

Güreş (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 doğulular)

Basketbol (2013, 2014, 2015, 2016 doğumlular)

Voleybol (2013, 2014, 2015, 2016)

Karate (2014, 2015, 2016, 2017 doğumlular)

Cimnastik (2017, 2018, 2019 doğumlular)

Fitness (16 yaş ve üzeri kadınlar)

Kayıt Tarihleri: 3-5 Haziran, 09.00 – 18.00 saatleri arasında

Antrenman Başlangıcı: 1 Temmuz

Kayıtlar nasıl yapılacak?

Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi'nde verilecek kurslar için 3-5 Haziran tarihleri arasında 10.00 – 17.00 saatleri arasında merkeze şahsen başvuru yapabilirsiniz. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda verilecek kurslar için ise 3-5 Haziran tarihleri arasında 09.00 – 18.00 saatleri arasında salona şahsen başvuru yapabilirsiniz.