Futbol, basketbol, güreş, karate, voleybol, pilates, fitness ve cimnastik branşlarında sınırlı kontenjanla açılacak kurslara katılmak isteyenler için kayıtlar 3 Haziran'da başlayacak ve 5 Haziran'da sona erecek.
Kurslar nerede ve ne zaman yapılacak?
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Basketbol (2013-2014-2015-2016 doğumlular)
- Voleybol (2013, 2014, 2015, 2016 doğumlular)
- Karate (2014,2015, 2016, 2017 doğumlular)
- Cimnastik (2017, 2018, 2019 doğumlular)
- Pilates (16 yaş ve üzeri kadınlar)
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- Kayıt Tarihleri: 3-5 Haziran, 10.00 – 17.00 saatleri arasında
- Antrenman Başlangıcı: 1 Temmuz
Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu:
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Futbol (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 doğumlular)
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Güreş (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 doğulular)
- Basketbol (2013, 2014, 2015, 2016 doğumlular)
- Voleybol (2013, 2014, 2015, 2016)
- Karate (2014, 2015, 2016, 2017 doğumlular)
- Cimnastik (2017, 2018, 2019 doğumlular)
- Fitness (16 yaş ve üzeri kadınlar)
- Kayıt Tarihleri: 3-5 Haziran, 09.00 – 18.00 saatleri arasında
- Antrenman Başlangıcı: 1 Temmuz
Kayıtlar nasıl yapılacak?
Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi'nde verilecek kurslar için 3-5 Haziran tarihleri arasında 10.00 – 17.00 saatleri arasında merkeze şahsen başvuru yapabilirsiniz. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda verilecek kurslar için ise 3-5 Haziran tarihleri arasında 09.00 – 18.00 saatleri arasında salona şahsen başvuru yapabilirsiniz.
Editör: Emir Çetintaş