‘Aliağa Sanat Günleri’nde yaz konserleri kapsamında Avcı Ramadan ve Çocuk Oyun Parkı’nda sahne alan Zara ve Uğur Aslan, sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konser alanını dolduran müzikseverlerin karşısına ilk olarak fahri Aliağalı olarak bilinen Uğur Aslan çıktı. Sahnede ‘Tanrı İstemezse’, ‘Gurbet’, ‘Resimdeki Göz Yaşları’, ‘Seni Yazdım Kalbime’ gibi şarkıları seslendiren sevilen sanatçı, yaklaşık 1 saat boyunca hayranlarına keyif dolu anlar yaşattı.

YAĞMUR ALTINDA MÜZİK RESİTALİ

Konserin ikinci bölümünde Uğur Aslan, sahneyi Türk Halk Müziği’nin eşsiz seslerinden Zara’ya bıraktı.

Ünlü sanatçı, ‘Sen Affetsen’, ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’, ‘Sağım Yalan Solum Yalan’, ‘Günün Birinde’ gibi arabesk, pop ve türkülerden oluşan repertuarıyla sahnede etkileyici bir performans sergiledi. Zara, duygusal parçalarıyla hüzünlendirirken hareketli şarkılarıyla da coşturdu. Müzikseverler, sahnede müzik resitali sunan Zara’nın tüm parçalarına zaman zaman sağanak halinde yağan yağmura rağmen hep birlikte eşlik etti.