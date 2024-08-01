Aliağa, İzmir’in eğitim alanında önemli bir merkez haline gelmiş durumda. 2024 itibarıyla ilçede toplamda 11 lise bulunuyor, bunlar arasında devlet ve özel okullar çeşitlilik sunuyor. Bu yazıda, Aliağa'daki liseleri ve sundukları eğitim imkanlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Aliağa’daki devlet liseler

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adres: Yalı, Aliağa, İzmir

Taban Puan: Genellikle mesleki ve teknik alanlarda öğrenci kabul ettiği için taban puanı diğer genel liselere kıyasla daha düşük olabilir. Puan bilgisi net olarak belirtilmemiştir; okulun yerel sınavları veya tercihleri doğrultusunda değişebilir.

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Özellikler: Mesleki ve teknik eğitim odaklıdır. Öğrencilere çeşitli teknik alanlarda eğitim sunar.

Aliağa 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Adres: Kazım Dirik, Aliağa, İzmir

Taban Puan: Genellikle bu tür liseler için taban puanlar diğer Anadolu liselerine yakın olabilir, ancak kesin puan bilgisi için okulun güncel verileri kontrol edilmelidir.

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Özellikler: Genel lise programı sunar ve öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için çeşitli destek programları mevcuttur.

Alp Oğuz Anadolu Lisesi Adres: Atatürk, Aliağa, İzmir

Taban Puan: LGS: 340.45 (%8.84) - Bu puan, okulun genel başarı seviyesini ve giriş koşullarını gösterir.

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Özellikler: Lise genel başarı notu: LGS: 340.45 (%8.84). Eğitim kalitesi yüksek ve çeşitli sosyal etkinlikler sunar.

Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi Adres: Kazım Dirik, Aliağa, İzmir

Taban Puan: Genel Anadolu liseleri için taban puan aralığında yer alabilir. Kesin puan bilgisi için okulun güncel verileri incelenmelidir.

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Özellikler: Akademik başarıları ve disiplinli eğitim anlayışıyla bilinir.

Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adres: Yeni, Aliağa, İzmir

Taban Puan: Mesleki ve teknik programlar genellikle daha düşük puanlarla öğrenci kabul edebilir. Net taban puan bilgisi için okulun güncel bilgileri alınmalıdır.

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Özellikler: Mesleki eğitimde çeşitli alanlarda öğrencilere pratik bilgi ve beceri kazandırır.

Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adres: Atatürk, Aliağa, İzmir

Taban Puan: LGS: 263.01 - Bu puan, okulun belirli bir yıl içindeki kabul ettiği öğrenci puanlarını gösterir.

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Özellikler: Lise genel başarı notu: LGS: 263.01. Teknik eğitim konusunda güçlü bir altyapıya sahiptir.

Mustafa Güngör Çolakoğlu Anadolu Lisesi Adres: Yenişakran, Aliağa, İzmir

Taban Puan: Genel Anadolu liseleri için puan aralığına uygun olup, güncel veriler için okulun resmi kaynaklarından bilgi alınmalıdır.

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Özellikler: Akademik başarı odaklıdır ve çeşitli ders dışı faaliyetler sunar.

Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi Adres: Çoraklar, Aliağa, İzmir

Taban Puan: Anadolu liselerinin genel puan aralığındadır. Güncel bilgiler için okulun kaynakları kullanılmalıdır.

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Özellikler: Öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunar ve sosyal etkinliklere önem verir.



Aliağa’daki Özel Liseler

Özel Aliağa Final Temel Lisesi İzmir’deki üniversiteler: 2024'te şehirde bulunan eğitim kurumları Adres: Kültür, Aliağa, İzmir

Taban Puan: Fen bilimleri ağırlıklı özel liseler, genellikle yüksek puanlı öğrencileri kabul eder. Kesin taban puan bilgisi için okulun güncel verileri kontrol edilmelidir.

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Özellikler: Özel okul olarak geniş bir akademik program sunar ve sınav hazırlık konusunda destek sağlar.

Özel Aliağa Fen Bilimleri Anadolu Lisesi Adres: Yeni, Aliağa, İzmir

Taban Puan: Özel okullar genellikle sınav veya mülakatla öğrenci kabul eder. Taban puan yerine, giriş kriterleri özel değerlendirilmeye tabidir.

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Özellikler: Fen bilimleri alanında güçlü bir eğitim sunar ve çeşitli bilimsel etkinlikler düzenler.

Ted Aliağa Koleji Vakfı Özel Lisesi Adres: Siteler, Aliağa, İzmir

Taban Puan: Özel okullar için taban puan yerine, genellikle mülakat ve sınav performansı belirleyici olabilir. Güncel kriterler için okulun resmi bilgileri gereklidir.

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Özellikler: Kaliteli eğitim anlayışı ve zengin müfredatı ile bilinir.

