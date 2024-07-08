İzmir’in Aliağa ilçesinde, Karadut mevkiinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, hızla yayılarak büyük bir tehlike oluşturdu. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Ekipler alevlere hızla müdahale etti

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Aliağa Belediyesine bağlı su tankerleri ve iş makineleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını başlattı.

Zarar tespit edildi

Yangın sonucunda, 10 hektarlık otluk ve makilik alan ile yaklaşık 70 zeytin ağacı zarar gördü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, ekiplerin bölgedeki tam kontrolü sağlamak için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.