TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu sezon namağlup unvanını koruyan Aliağa Futbol'da 1.5 sezondur başarıyla forma giyen stoper Doğukan Nelik, ara transfer döneminde kulüpten ayrılarak Kahramanmaraş İstiklalspor’la anlaştı. Futbol kariyerine Akhisarspor altyapısında başlayan ve ardından Antalyaspor ile Nazillispor formaları giyen 24 yaşındaki savunmacı, Aliağa’daki performansıyla dikkat çekmişti. Bu sezon ilk yarıda tamamı ilk 11’de olmak üzere 13 maçta sahaya çıkan Doğukan, geçtiğimiz yıl da 29 karşılaşmada Aliağa formasını terletmişti. Aliağa Futbol’dan ayrılan başarılı savunmacı, yeni takımı Kahramanmaraş İstiklalspor’da kariyerine devam edecek. Doğukan Nelik, Aliağa camiasına veda ederken, kulüp tarafından futbolcunun emekleri için teşekkür mesajı yayımlandı.

Kaynak: DHA