Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın girişimleriyle, koyun üreticilerine ekonomik destek sağlamak ve hayvancılığı canlandırmak amacıyla hayata geçirilen ‘Damızlık Koyun Üretim Merkezi’ koç dağıtımlarına başlıyor. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen projede, Pedigrili Safkan Karacabey Merinosu ve Kıvırcık ırkı koçlar, Aliağalı üreticilerin sürülerindeki verimliliği artırmak amacıyla yüzde 75 hibeli olarak dağıtılacak.

Başvuru şartları ve tarihleri

Başvurular, 10-20 Ocak tarihleri arasında Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılabilecek. Başvuru için üreticilerin Aliağa’da küçükbaş hayvancılık işletmesi bulunması ve Tarım ve Orman Bakanlığı TÜRKVET sistemine kayıtlı en az 30 küçükbaş hayvana sahip olması gerekiyor.