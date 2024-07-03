Aliağa'dan katılan genç karateci Demhat Göktaş, Porec kentinde düzenlenen Karate 1 Gençlik Ligi'nde bronz madalya kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Turnuvada elde ettiği başarı, hem yerel hem de ulusal düzeyde takdir topladı.

27-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Porec kentinde düzenlenen Karate 1 Gençlik Ligi'ne, 74 ülkeden toplamda 3 bin 721 sporcu katıldı. Türkiye, 43 kız ve 48 erkek olmak üzere 91 sporcu ile müsabakalarda yer aldı.

Aliağa'dan müsabakalara katılan Demhat Göktaş, turnuvada gösterdiği üstün performansla 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak bronz madalya kazandı. Genç sporcu, Türk Millî Takımı'nda madalya kazanan tek sporcu olma başarısını gösterdi. Sporcunun antrenörü Taner Erol, uzun süredir devam eden çalışmalarının meyvesini almaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Erol, Demhat Göktaş'ın başarısının Aliağa için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.